Квадрокоптер с флагом перехватили милиционеры в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Административные протоколы составлены в отношении жителя Гродно, который управлял квадрокоптером, проверяется информация, не он ли запускал дрон в районе ОАО "Гродно Азот", сообщили в УВД Гродненской области.

По данным милиции, именно этот квадрокоптер летал над центром Гродно 25 октября, кроме этого проверяют, не этот ли дрон летал на "Гродно Азот", когда несколько десятков рабочих предприятия были задержаны за призывы провести забастовку.

"1 ноября в Гродно некоторые граждане пытались собраться на стихийную акцию, в небе появился квадрокоптер с бело-красно-белым. В отношении мужчины, который управлял летательным аппаратом, составлены административные протоколы", – сообщили Sputnik в понедельник в областном УВД.

Там уточнили, что и ранее во время подобных протестных мероприятий в небе появлялся квадрокоптер с бело-красно-белым флагом.

Запускавший дрон с флагом пояснял милиции, что "решил проверить возможности устройства, насмотревшись видео в интернете", отметили в УВД.

"Сейчас проводится проверка по факту полета подобного устройства в районе ОАО "Гродно Азот", – сказали собеседники агентства.

В УВД уточнили, что в регионе есть ряд мест, где в целях безопасности запрещены полеты любых летательных средств.