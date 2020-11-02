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Стрелял в начальника отдела ГАИ: в Бресте будут судить 70-летнего пенсионера

02.11.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела по факту нападения на начальника межрайонного отдела ГАИ в Бресте, прокурор передаст дело в суд, сообщили в УВД Брестской области.

© Sputnik / Виктор Толочко
В начальника Брестской ГАИ стреляли

Как следует из материалов дела, утром 27 июля 70-летний мужчина пришел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома, достал пиротехническое изделие и, направив его в сторону должностного лица, выстрелил несколько раз. Избежать ранения милиционеру помогла быстрая реакция.

Следствие установило, что причиной, побудившей мужчину на преступление, стала месть за назначение ему административных наказаний в виде штрафов, рассказали Sputnik в понедельник в областном УВД.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время он находится под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Если будет вынесен обвинительный приговор, то мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным следствия, обвиняемый пришел в кабинет сотрудника милиции, чтобы отмстить за назначенные ему штрафы.
 
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