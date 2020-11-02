Какие запреты есть в Беларуси и как накажут иностранца за их нарушение

Источник материала: Sputnik Беларусь

В каждой стране есть свои запреты – очевидные и неочевидные. Беларусь не исключение. И если большинство местных жителей в курсе, что можно делать, а что нельзя, то иностранцы могут случайно попасть в неприятную ситуацию, которая может обернуться даже возбуждением уголовного дела.

Какие запреты существуют в Беларуси и какое наказание ждет иностранцев за их нарушение, читайте в обзоре Sputnik.

Информация, которую нельзя распространять

В Беларуси законодательно закреплен запрет на распространение экстремистских материалов и материалов для реабилитации нацизма, на пропаганду или публичную демонстрацию, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики. Сюда входят призывы к захвату власти неконституционным путем, разжигание расовой, национальной и религиозной вражды и пропаганда превосходства или неполноценности граждан по тем же признакам – раса, религия, национальность, язык.

Республиканский список экстремистских материалов регулярно обновляется, поэтому стоит время от времени изучать его, чтобы быть в курсе изменений. Например, в Беларуси запрещена самая известная книга Адольфа Гитлера, некоторые анархистские сайты, материалы, которые ставят под сомнение существование Холокоста, даже некоторые аббревиатуры.

Ответственность за нарушение запрета на распространение таких материалов прописана в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Согласно статье 17.11 КоАП ("Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность"), за распространение экстремистских материалов грозит штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест.

В случае распространения сведений, направленных на разжигание вражды, унижение национальной чести и достоинства, за которым последовал реальный конфликт, это будет квалифицироваться как уголовное преступление. По статье 130 Уголовного кодекса Беларуси за разжигание вражды можно получить до пяти лет лишения свободы, если распространение информации связано с насилием – до 10 лет колонии, если преступление совершила группа лиц, оно закончилось гибелью или другими тяжкими последствиями – до 12 лет лишения свободы.

Также уголовно наказуемо распространение призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь – это статья 361 Уголовного кодекса. Максимальным наказанием по ней может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

Также под запретом распространение порнографии, сведений о терроризме и распространении наркотиков. Так, в белорусском УК есть статья 343 "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера", предусматривающая наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

Стать фигурантом уголовного дела в Беларуси можно также за распространение информации, пропагандирующей самоубийства. Согласно статье 342-1 Уголовного кодекса, самым суровым наказанием за это может стать лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Иностранцам стоит учитывать, что в республике были случаи, когда людей наказывали не только за прямое распространение подобных сведений, но и за репосты в социальных сетях.

Запрет на фото

В Беларуси есть ряд мест, где точно не стоит делать фото и снимать видео. В частности, запрещена съемка режимных объектов, перечень которых утверждает правительство республики и который не так-то легко найти. Среди таких объектов – магистральные трубопроводы, аэропорты, метро, некоторые здания. Даже селфи на фоне объектов из списка может стать причиной неприятностей.

© Photo : Минский метрополитен Минское метро входит в число объектов, съемка на которых может быть чревата

Есть запрет на фотосъемку на границе. Он прописан в постановлении Госпогранкомитета Беларуси от 30 апреля 2009 года №28 "О порядке прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь гражданами РБ, иностранными гражданами и лицами без гражданства".

Проблемы можно получить, пытаясь сделать фото в казино без разрешения. Предупреждение об этом содержится в положении об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Беларусь, утвержденном указом президента от 10 января 2005 года №9.

© Sputnik / Екатерина Лызлова Разрешение нужно и на фото в казино

Примечательно, что прямой ответственности за фото- и видеосъемку в КоАП нет. Там прописано только, что за нарушение правил фотографирования, киносъемки и пользования средствами радиосвязи или иными приборами на борту воздушного судна можно получить штраф от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля) – это статья 18.6 кодекса. При этом сотрудники милиции могут задержать за фото- и видеосъемку и доставить в отделение "для установления личности" на три часа. В таком случае фото и видео заставляют удалить, также могут привлечь к административной ответственности, например, за мелкое хулиганство по статье 17.1 КоАП или неподчинение законным требованиям должностного лица при исполнении обязанностей по статье 23.4 КоАП.

В целом, туристам нужно быть начеку и оперативно прятать камеру или телефон в карман в случае повышенного внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Запрет на участие в массовых мероприятиях

Запрет на участие в несанкционированных массовых мероприятиях, существующий в Беларуси, напрямую касается не только местных жителей, но и иностранцев. По закону, прежде чем устроить такое мероприятие, нужно написать заявление в местный орган исполнительной власти и получить разрешение. Несоблюдение этого требования влечет за собой административную и даже уголовную ответственность.

© Sputnik / Виктор Толочко Участие в несанкционированных акциях протеста под запретом в равной мере и для местных, и для иностранцев

За нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия и за публичные призывы к его организации или проведению с нарушением установленного порядка предусмотрена административная ответственность по статье 23.34 КоАП. Это может закончится предупреждением, штрафом в размере от одной до 50 базовых величин (от 27 до 1350 рублей) или административным арестом.

За организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, предусмотрена уголовная ответственность по статье 293 УК Беларуси. Наказание за это более серьезное – арест на срок до шести месяцев или лишение свободы от трех до пятнадцати лет.

Количество людей, в присутствии которых мероприятие становится массовым, законодательно не прописано. Но, исходя из практики, массовым в Беларуси могут признать мероприятия с совсем небольшим числом участников. Это стоит учитывать, планируя провести, например, пикник на берегу Свислочи в центре Минска с десятком-другим знакомых.

Что нельзя ввезти в страну и вывезти из нее

Не все сувениры одинаково полезны. За некоторые из них можно попасть в серьезные неприятности на границе.

Так, в Беларусь категорически запрещено ввозить огнестрельное оружие, военное снаряжение, наркотики, яды, радиоактивные и взрывоопасные вещества.

© Photo : Гродненская таможня Дубинки относятся к категории холодного оружия, перемещение которого через границу запрещено

Есть даже отдельный перечень служебного и гражданского оружия, его основных частей и патронов к нему, которые запрещены к ввозу и вывозу. В частности, в списке есть оружие, которое имеет форму, имитирующую другие предметы, холодное клинковое оружие и ножи, оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологического воздействия, газовое оружие, снаряженное нервно-паралитическими, отравляющими и другими веществами, а также способное причинить на расстоянии более одного метра повреждения, не опасные для жизни человека, но влекущие длительное расстройство его здоровья или утрату трудоспособности на 10 и более процентов. Нельзя провозить через границу оружие, изготовленное из материалов, не позволяющих металлодетекторам его обнаружить, и макеты, изготовленные из боевого оружия.

За незаконную перевозку через границу перечисленных выше вещей предусмотрена уголовная ответственность. Сроки по некоторым статьям, например, "антинаркотическим" 328 и 328-1, могут быть очень серьезные – до 12 лет.

Камнем преткновения при пересечении границы могут стать и лекарства. Так, в Беларуси есть список препаратов – психотропных и наркотических веществ, а также их прекурсоров, которые подлежат особому контролю на границе, их необходимо декларировать. При этом на них с собой должен быть рецепт и выписка из больничной карты на русском или белорусском языках. Список таких лекарств можно уточнить на сайте Государственного таможенного комитета. Нужно также следить, чтобы в любых лекарствах, которые перевозятся через границу, не было запрещенных веществ даже в небольшой концентрации. Например, иногда их добавляют в препараты от простуды. С лекарствами, где нет запрещенных веществ, действует простое правило: можно ввозить не более пяти упаковок одного вида.

Из Беларуси в качестве сувенира не получится вывезти произведения искусства. Чтобы понимать, можно ли вывозить приобретенный предмет искусства, нужно обратиться в сектор искусствоведов-экспертов министерства культуры. Только после заключения экспертов о том, что предмет не внесен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси и не относится к культурным ценностям, ограниченным к перемещению, с ним можно пересекать границу. Без подобного документа возникнут проблемы при прохождении таможенного контроля.

Охотничьи и рыбацкие запреты

Некоторые иностранцы приезжают в Беларусь, чтобы отдохнуть на природе – поохотиться и порыбачить. В этом случае им нужно знать, что в республике в определенные периоды существует запрет на охоту и лов рыбы.

© Sputnik / Ирина Букас Наказание положено не только за незаконную добычу животных, но и за нарушение правил безопасности во время охоты – штраф до 40 базовых величин (до 1080 рублей) или лишение специального права

Охота без надлежащего разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями или запрещенными способами влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей) с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права. За нарушение правил безопасности во время охоты предусмотрен штраф до 40 базовых величин (до 1080 рублей) или лишение специального права. Это прописано в Кодексе об административных правонарушениях.

К административной и даже уголовной ответственности могут привлечь за незаконную транспортировку диких животных. Незаконные перемещение или разделка диких животных, относящихся к объектам охоты, или их частей влечет штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей) или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в рамках Уголовного кодекса.

Также стоит учитывать, что охота на животных-краснокнижников возможна только на основании специального разрешения, которое выдает Минприроды по согласованию с Национальной академией наук Беларуси. За самовольную охоту предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей).

За незаконную ловлю рыбы предусмотрен штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (от 270 до 1350 рублей) с конфискацией орудий добычи или без конфискации. Размер штрафа зависит от отягчающих или смягчающих обстоятельств. Помимо штрафа нарушитель должен оплатить нанесенный вред.

"Лесные" запреты

Туристам, которые приезжают в Беларусь в самый разгар грибного сезона, нужно знать, что за нарушение правил заготовки, сбора грибов предусмотрена административная ответственность по статье 15.26 КоАП.

© Sputnik / Максим Богодвид За сбор или заготовку грибов на запрещенной территории положен штраф до 20 базовых величин

За сбор или заготовку грибов на запрещенной территории физлица заплатят штраф до 20 базовых величин (до 540 рублей), а если попадаются впервые, могут отделаться предупреждением или минимальным штрафом. За нарушение сроков, использование запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов могут дать предупреждение или штраф до 20 базовых величин (до 540 рублей).

За вынос и вывоз грибов из зоны радиоактивного загрязнения, зоны последующего отселения, где установлен контрольно-пропускной режим, предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин (от 270 до 810 рублей), при этом собранные грибы конфискуют.

Иногда при походе за грибами можно оказаться в пограничной полосе. Находиться там и граждане Беларуси, и иностранцы, и лица без гражданства могут на основании документов, удостоверяющих личность и пропусков. Для получения пропуска нужно подать заявление в ближайшее подразделение Госпогранкомитета. Если же пропуска нет, нахождение в приграничной зоне может расцениваться как попытка нарушения режима госграницы, за это предусмотрена ответственность по статье 23.31 КоАП – можно получить предупреждение или штраф с депортацией или без депортации.

© Sputnik / Мария Амелина А за сбор краснокнижных растений и первоцветов – если без согласования с Минприроды и с Национальной академией наук Беларуси – предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин

Актуален также запрет на сбор краснокнижных растений и первоцветов – это можно делать только по согласованию с Минприроды и с Национальной академией наук Беларуси. За самовольный сбор можно получить штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей).

Периодически в Беларуси вводится еще один запрет – на посещение лесов. Его вводят тогда, когда из-за погодных условий повышается уровень пожароопасности. Список запретов регулярно обновляется на сайте министерства лесного хозяйства.

Лучше сначала убедиться в том, что запретов нет, и только потом идти в лес, иначе это может дорого обойтись. В случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

Никаких "шпионских" штучек

Иностранцам нужно быть в курсе, что в Беларуси существует запрет на использование "шпионской" техники. К ней относятся технические средства, оборудование, аппаратура, приборы, приспособления, препараты, программные продукты и другие изделия, специально созданные, разработанные, запрограммированные или модернизированные для негласного получения информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

За изготовление таких приборов, приобретение их с целью дальнейшей перепродажи или продажу можно стать фигурантом уголовного дела по статье 376 УК. Наказание нешуточное – лишение свободы сроком до двух лет. Если с помощью таких гаджетов успеть "пошпионить", могут привлечь к ответственности по части 2 статьи 179 Уголовного кодекса с лишением свободы сроком до трех лет.

При заказе "шпионской" техники через интернет на иностранных сайтах, ее, в соответствии с административным законодательством, могут конфисковать. Даже в случае покупки таких гаджетов без цели дальнейшего сбыта и без цели за кем-либо следить, можно получить штраф на сумму до 50 базовых величин (до 1350 рублей), это предусмотрено частью в2 статьи 23.52 КоАП.

Для примера, "шпионскими" могут признать даже телевизионные и видеокамеры, замаскированные под бытовые предметы.

"Хулиганские" запреты

В Беларуси действуют также некоторые стандартные, но почему-то не для всех очевидные запреты. Например, нельзя оголяться и справлять нужду в общественном месте. За это могут привлечь к административной ответственности по статье 17.1 КоАП "Мелкое хулиганство". За это нарушителю грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 54 до 810 рублей) или административный арест. При определенных обстоятельствах подобные действия могут квалифицироваться по статье 339 Уголовного кодекса ("Хулиганство"). По этой статье грозит более суровое наказание, вплоть до лишения свободы.

© Sputnik / Григорий Василенко За распитие алкоголя (и пива тоже) или появление в состоянии опьянения в общественном месте могут дать штраф от 1 до 15 базовых величин (от 27 до 405 рублей) или взять под административный арест

Кроме того, туристам следует знать, что в республике существует запрет на распитие спиртного в общественном месте. Причем административная ответственность наступает не только в случае фиксации правоохранителями самого факта распития спиртных напитков в общественных местах, но и в случае появление там в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за подобные действия предусмотрено статьей 17.3 КоАП ("Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения"). Согласно кодексу, нарушителю могут дать штраф на сумму от одной до 15 базовых величин (от 27 до 405 рублей) или взять его под административный арест.

Чтобы не становиться злостными нарушителями, гостям Беларуси следует хотя бы минимально ознакомиться с запретами перед поездкой в страну, а также руководствоваться здравым смыслом. Если что-то вызывает сомнения, всегда можно проконсультироваться с белорусами – они неплохо изучили законы в последнее время и смогут сориентировать, что можно, что нельзя и что за это будет.

За что иностранца могут выслать из Беларуси

Все, кто находится в Беларуси (в том числе гости из-за границы), обязаны соблюдать законодательство республики. Иностранцы могут быть высланы из страны не только за нарушение миграционного законодательства, но и за другие проступки.

© Photo : VSAT Чаще всего иностранцев депортируют из Беларуси за незаконное пересечение границы и нарушение режима госграницы

Иностранца могут выслать из Беларуси в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан, а также после освобождения его из тюрьмы или колонии. Решение о высылке принимают органы внутренних дел или госбезопасности. Одновременно с постановлением о депортации выносится решение о запрете иностранцу на въезд в Беларусь на срок от одного года до пяти лет.

Например, гражданина другой страны могут выдворить из республики за отсутствие регистрации или истечение ее срока. Также предусмотрена депортация за совершение пяти административных правонарушений в год по усмотрению уполномоченного органа. Причиной для этого могут стать нарушения правил дорожного движения, правопорядка, неуплата налогов, незаконная торговля и ряд других.

Чаще всего иностранцев депортируют из Беларуси за незаконное пересечение границы, нарушение режима госграницы, а также законодательства о правах и обязанностях иностранных граждан и лиц без гражданства.

Бывают ситуации, когда иностранного гражданина могут выдворить из Беларуси не за пять, а всего за одно правонарушение. Чаще всего так наказывают за распитие спиртных напитков, появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте или на работе, хулиганство, нанесение легких телесных и вождение в нетрезвом виде. Бывали случаи, когда иностранцев высылали из нашей страны за незаконную торговлю, распитие пива на улице и даже за заражение венерическим заболеванием.

Нарушения, за которые можно поплатится депортацией, перечислены в Кодексе об административным правонарушениях. Порядок депортации регламентируется положением о порядке депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. Высылка иностранца за пределы Беларуси проводится в соответствии с законом “О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь”.