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Поезд сошел с рельсов и завис на "хвосте кита" в пригороде Роттердама

02.11.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Машинист метро в Нидерландах потерял управление, в результате чего поезд пробил ограждение станции и вылетел за ее пределы, подробности инцидента сообщает ad.nl.

© AFP 2020 / JEFFREY GROENEWEG
Поезд в Роттердаме зацепился за конструкцию моста в виде хвоста кита

ЧП случилось в ночь на 2 ноября в пригороде Роттердама – городе Спейкениссе – на конечной станции De Akkers. Сам машинист – кроме него в поезде никого не было – в результате ЧП не пострадал: поезд зацепился за фрагмент скульптур в виде китовых хвостов и завис на высоте десять метров над каналом. 

"Хвосты Китов" – работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Машинист метро в Нидерландах потерял управление, в результате чего поезд пробил ограждение станции и вылетел за ее пределы.
 
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