|
Поезд сошел с рельсов и завис на "хвосте кита" в пригороде Роттердама
02.11.2020 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Машинист метро в Нидерландах потерял управление, в результате чего поезд пробил ограждение станции и вылетел за ее пределы, подробности инцидента сообщает
© AFP 2020 / JEFFREY GROENEWEG
Поезд в Роттердаме зацепился за конструкцию моста в виде хвоста кита
ЧП случилось в ночь на 2 ноября в пригороде Роттердама – городе Спейкениссе – на конечной станции De Akkers. Сам машинист – кроме него в поезде никого не было – в результате ЧП не пострадал: поезд зацепился за фрагмент скульптур в виде китовых хвостов и завис на высоте десять метров над каналом.
"Хвосты Китов" – работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист метро в Нидерландах потерял управление, в результате чего поезд пробил ограждение станции и вылетел за ее пределы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)