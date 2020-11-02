Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Машинист метро в Нидерландах потерял управление, в результате чего поезд пробил ограждение станции и вылетел за ее пределы, подробности инцидента сообщает ad.nl .

© AFP 2020 / JEFFREY GROENEWEG Поезд в Роттердаме зацепился за конструкцию моста в виде хвоста кита

ЧП случилось в ночь на 2 ноября в пригороде Роттердама – городе Спейкениссе – на конечной станции De Akkers. Сам машинист – кроме него в поезде никого не было – в результате ЧП не пострадал: поезд зацепился за фрагмент скульптур в виде китовых хвостов и завис на высоте десять метров над каналом.

"Хвосты Китов" – работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.