Рекордное число подозреваемых: за акцию в Минске 1 ноября СК возбудил уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске, сообщили в СК.

1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок.

"Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса", – сообщили Sputnik в понедельник в СК.

По словам следователей, подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий.

Как отметили в Следственном комитете, по данным следствия, действия фигурантов уголовного дела были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. "Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в СК.

В Следственном комитете в очередной̆ раз призвали граждан не поддаваться на призывы организаторов массовых беспорядков.