Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на служебный автомобиль милиции в Минске, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в конце августа на проспекте Независимости во время акции протеста.

По версии следствия, к служебному автомобилю Ford Transit подошел мужчина, который стал бить по нему руками и ногами. Затем из салона вышли несколько сотрудников милиции, чтобы задержать его. Но мужчина оказал сопротивление, после чего другие участники акции подбежали к милиционерам и начали их избивать, а также наносить удары и по автомобилю. Отметим, машина была без опознавательных знаков.

После инцидента ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании двух футболистов клуба "Крумкачы". В отношении них составили административные протоколы, также они были признаны подозреваемыми по уголовному делу. Sputnik обращался в Следственный комитет, чтобы уточнить статью, по которой возбудили уголовное дело, однако там информацию не предоставили.

В свою очередь пресс-секретарь ФК "Крумкачы" Сергей Южик сообщил агентству, что игроки не участвовали в погроме служебной машины и возвращались по проспекту Независимости с тренировки. После задержания Сергей Козека был доставлен из РУВД в больницу. Второй игрок Павел Рассолько получил незначительные травмы и провел ночь в Ленинском РУВД.

В настоящий момент Следственный комитет сообщает о том, что по делу проходят трое мужчин. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Есть ли среди них кто-либо из футболистов, в СК пока не комментируют. В клубе "Крумкачы" сказали, что также не владеют информацией по этому поводу.

Подсчитан имущественный ущерб, который был нанесен ГУВД Мингорисполкома. Он составил более четырех тысяч рублей (около полутора тысяч долларов по курсу Нацбанка Беларуси).

Дело направлено в прокуратуру. Всем мужчинам предъявлено обвинение в злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса) и насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364). Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

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