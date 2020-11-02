Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Суд Центрального района столицы 3 октября начнет рассмотрение уголовного дела о хулиганстве, будут судить минчанина, который нанес рисунок на памятник возле музея истории Великой Отечественной войны, сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 14 августа 2020 года обвиняемый нанес аэрозольными красками изображение в виде круга с линией над ним на лицевой поверхности обобщенного образа матери-Родины, символа Победы и Славы, являющейся частью архитектурно-скульптурного комплекса "Обелиск "Минск – город-герой".

"Первое судебное заседание по данному уголовному делу начнется 3 ноября в 14:10", - сообщили Sputnik в понедельник в суде Центрального района Минска.

Обвиняемым является 20-летний житель Минска, в отношении него возбуждено дела по двум статьям - ч. 1 ст. 339 "Хулиганство" и по ч. 2 ст. 344 "Умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности", санкция которой предусматривает и лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет.

Как ранее сообщала прокуратура Минска, государственное обвинение считает, что он "открыто надругался над обычаями и традициями белорусского народа, особо ценными культурными достижениями страны, осквернил увековеченную память участников и погибших в ходе боевых действий во время ВОВ".

В материалах дела есть сумма ущерба, который причинен памятнику - по данным прокуроров, в результате противоправных действий названный архитектурно-скульптурный комплекс получил повреждения на 425 рублей. На стадии предварительного расследования обвиняемый возместил в полном объеме.

Изучив материалы уголовного дела, прокуратура Центрального района Минска пришла к выводу об обоснованности предъявленного жителю столицы обвинения, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

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