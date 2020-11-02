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Фигурант дела о гибели главы Total во "Внуково" освобожден от наказания

02.11.2020 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Московский городской суд в связи с истечением срока давности освободил от наказания Романа Дунаева, руководителя полетов аэропорта "Внуково", который получил шесть лет по делу о крушении самолета Falcon с директором французской нефтегазовой компании Total Кристофом де Маржери, сообщило РИА Новости.

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"Суд изменил приговор Солнцевского районного суда в отношении Дунаева и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности", – сказали в Мосгорсуде.

В июле Солнцевский суд Москвы приговорил Дунаева шести годам колонии-поселения, диспетчера Александра Круглова – к пяти с половиной годам. Третья фигурантка – диспетчер Надежда Архипова – получила пять лет колонии-поселения, он была амнистирована.

Напомним, в 2017 году Солнцевский суд приговорил к четырем годам непосредственного виновника катастрофы – водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, в которую врезался Falcon. Однако работник "Внуково" был освобожден от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшего руководителя полетов московского аэропорта "Внуково" освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
 
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