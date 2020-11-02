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У дальнобойщика на границе нашли 360 пар линз для личного пользования

02.11.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 2 ноя – Sputnik. Дальнобойщик хотел незаконно ввезти из Литвы в Беларусь 360 пар контактных линз для личного использования, но таможня обнаружила тайник.

YouTube / Гродненская региональная таможня
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Как сообщают в Гродненской региональной таможне, белорусский водитель большегруза ехал из Литвы в Беларусь, пересекал границе в пункт е пропуска "Привалка". На границе он заявил, что товаров, которые нужно декларировать, он не везет.

Но сотрудники таможни обнаружили тайник с незаконным товаром. За декоративной обшивкой боковой дверки кабины фуры обнаружили 360 пар контактных линз в упаковках. Такое количество товара считается коммерческой партией.

Дальнобойщика привлекли к административной ответственности в виде штрафа, коммерческая партия контактных линз конфискована.

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Теги: Гродно
 
 
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Водитель большегруза хотел провезти в Беларусь коммерческую партию контактных линз, спрятав их в тайнике фуры.
 
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