У дальнобойщика на границе нашли 360 пар линз для личного пользования

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 2 ноя – Sputnik. Дальнобойщик хотел незаконно ввезти из Литвы в Беларусь 360 пар контактных линз для личного использования, но таможня обнаружила тайник.

Как сообщают в Гродненской региональной таможне, белорусский водитель большегруза ехал из Литвы в Беларусь, пересекал границе в пункт е пропуска "Привалка". На границе он заявил, что товаров, которые нужно декларировать, он не везет.

Но сотрудники таможни обнаружили тайник с незаконным товаром. За декоративной обшивкой боковой дверки кабины фуры обнаружили 360 пар контактных линз в упаковках. Такое количество товара считается коммерческой партией.

Дальнобойщика привлекли к административной ответственности в виде штрафа, коммерческая партия контактных линз конфискована.

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