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Минобороны начало проверку по факту смерти рядового на полигоне
02.11.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Начата проверка по факту смерти рядового, произошедшей на общевойсковом учебном полигоне, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны Беларуси.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняет комиссия оборонного ведомства, созданная совместно со Следственным комитетом.
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба", - говорится в официальном сообщении пресс-службы.
При этом в Минобороны уточнили, что солдат нес службу должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. В "учебке" в Печах военнослужащего характеризовали положительно.
"Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего", - заверили в оборонном ведомстве.
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Летальный случай с курсантом курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений в Печах произошел на полигоне.
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