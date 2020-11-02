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Минобороны начало проверку по факту смерти рядового на полигоне

02.11.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Начата проверка по факту смерти рядового, произошедшей на общевойсковом учебном полигоне, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны Беларуси.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняет комиссия оборонного ведомства, созданная совместно со Следственным комитетом.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба", - говорится в официальном сообщении пресс-службы.

При этом в Минобороны уточнили, что солдат нес службу должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го Объединенного учебного центра. В "учебке" в Печах военнослужащего характеризовали положительно.

"Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего", - заверили в оборонном ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Летальный случай с курсантом курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений в Печах произошел на полигоне.
 
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