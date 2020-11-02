Пьяные подростки в Минске разбили окна в школе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя– Sputnik. Сообщения о том, что в столичной школе №59 неизвестные разбили окна, появилось вечером 30 октября, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Беларуси.

В школе №59 по улице Лидской злоумышленники устроили настоящий погром: разбили стекла шести оконных рам на первом этаже, повредили кондиционер, камеры, вентиляционную шахту.

Милиция нашла подозреваемых. Ими оказались двое подростков 16 и 17 лет. Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, подростки не являются учениками этой школы. С их слов, на выходку их толкнуло большое количество выпитого алкоголя.

Разбив стекла, злоумышленники поднялись по пожарной лестнице на школу крыши, там же повредили вентиляционную шахту, кондиционер и стекла. Все это они снимали на свой телефон.

"Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям несовершеннолетних. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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