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Пьяные подростки в Минске разбили окна в школе
02.11.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя– Sputnik. Сообщения о том, что в столичной школе №59 неизвестные разбили окна, появилось вечером 30 октября, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Беларуси.
В школе №59 по улице Лидской злоумышленники устроили настоящий погром: разбили стекла шести оконных рам на первом этаже, повредили кондиционер, камеры, вентиляционную шахту.
© Photo : УВД Витебска
Милиция нашла подозреваемых. Ими оказались двое подростков 16 и 17 лет. Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, подростки не являются учениками этой школы. С их слов, на выходку их толкнуло большое количество выпитого алкоголя.
Разбив стекла, злоумышленники поднялись по пожарной лестнице на школу крыши, там же повредили вентиляционную шахту, кондиционер и стекла. Все это они снимали на свой телефон.
"Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям несовершеннолетних. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Двое подростков к ответственности ранее не привлекались, правовую оценку их действиям дадут следователи.
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