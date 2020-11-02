|
Минобороны сообщило о смерти военнослужащего на учебном полигоне
Источник материала: Tut.by
Выясняются обстоятельства смерти военнослужащего на общевойсковом учебном полигоне,
«Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба Е.А.
Подробности случившегося не приводятся. Министерство обороны заявило, что окажет необходимую помощь семье военнослужащего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выясняются обстоятельства смерти военнослужащего на общевойсковом учебном полигоне.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)