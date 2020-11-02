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Сотрудники МЧС спасли двоих детей на пожаре в Молодечно
02.11.2020 18:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Молодечно двух малолетних детей, сообщили в Минском областном управлении ведомства.
© Sputnik / Павел Лисицын
Информация о том, что из окна квартиры дома, расположенного на улице Франциска Скорины, идет дым поступила спасателям в понедельник в 16:25 – на линию 101 позвонила местная жительница.
"Когда спасатели прибыли к месту вызова, в квартире было плотное задымление. В одной из комнат горели постельные принадлежности", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что в помещении взрослых не было, а находились два ребенка: полуторагодовалый спал, а трехлетний стоял в коридоре. Покинуть квартиру они не могли, поскольку входная дверь была закрыта.
Пожарные вынесли детей из квартиры и передали бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время причина пожара устанавливается.
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Дети не могли самостоятельно покинуть задымленную квартиру, поскольку входная дверь была закрыта на замок.
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