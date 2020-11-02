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Полиция задержала строителей домов, рухнувших при землетрясении в Измире

02.11.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Полиция Турции задержала девять человек, которые имели отношение к возведению жилых домов, обрушившихся в результате землетрясения в Измире, сообщил канал NTV.

© Sputnik
Ребенок провел под завалами от землетрясения почти трое суток и остался жив

По информации канала, среди задержанных – специалисты по техэкспертизе строительных проектов, а также подрядчики строительной компании.

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,6, произошло на западе страны 30 октября, его эпицентр находился в Эгейском море вблизи провинции Измир. По последним данным, на территории Турции погиб 91 человек, более 900 получили травмы. Разрушения были зафиксированы также на греческом острове Самос: там погибли двое подростков, более 20 граждан травмированы.

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Теги: Минск
 
 
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Среди задержанных оказались специалисты по техэкспертизе строительных проектов, а также подрядчики строительной компании.
 
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