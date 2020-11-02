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Полиция задержала строителей домов, рухнувших при землетрясении в Измире
02.11.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Полиция Турции задержала девять человек, которые имели отношение к возведению жилых домов, обрушившихся в результате землетрясения в Измире, сообщил канал NTV.
По информации канала, среди задержанных – специалисты по техэкспертизе строительных проектов, а также подрядчики строительной компании.
Землетрясение, магнитуда которого составила 6,6,
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Среди задержанных оказались специалисты по техэкспертизе строительных проектов, а также подрядчики строительной компании.
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