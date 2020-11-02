Полиция задержала строителей домов, рухнувших при землетрясении в Измире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Полиция Турции задержала девять человек, которые имели отношение к возведению жилых домов, обрушившихся в результате землетрясения в Измире, сообщил канал NTV.

По информации канала, среди задержанных – специалисты по техэкспертизе строительных проектов, а также подрядчики строительной компании.

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,6, произошло на западе страны 30 октября, его эпицентр находился в Эгейском море вблизи провинции Измир. По последним данным, на территории Турции погиб 91 человек, более 900 получили травмы. Разрушения были зафиксированы также на греческом острове Самос: там погибли двое подростков, более 20 граждан травмированы.

Читайте также:

Спасатели продолжают разбирать завалы после землетрясения в Турции

после землетрясения в Турции Президент выразил соболезнования в связи землетрясением в Турции