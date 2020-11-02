|
Задержан подозреваемый в поджоге опорного пункта в Бобруйске
02.11.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Милиционеры задержали подозреваемого в поджоге общественного пункта охраны правопорядка в Бобруйске, сообщили в МВД Беларуси.
© Sputnik / Иван Руднев
Инцидент произошел около полуночи 28 сентября. Неизвестные подожгли опорный пункт Ленинского РОВД на улице Куйбышева. Огнем были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество. Тогда по данному факту следователи возбудили дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.
"Правоохранители выяснили, что к поджогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления уехал в Россию. На днях мужчина вернулся, его сразу же задержали", – сказали в МВД.
По предварительной информации, для поджога подозреваемый использовал бензин, который купил в тот же день на АЗС. С его слов, в момент совершения преступления он был пьян.
Бобруйчанин признан подозреваемым по уголовному делу и сейчас находится в ИВС.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, для поджога подозреваемый использовал бензин, который купил на автозаправке.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)