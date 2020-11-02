ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан подозреваемый в поджоге опорного пункта в Бобруйске

02.11.2020 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Милиционеры задержали подозреваемого в поджоге общественного пункта охраны правопорядка в Бобруйске, сообщили в МВД Беларуси.

© Sputnik / Иван Руднев
КГБ: задержанные на границе анархисты имели диверсионную подготовку

Инцидент произошел около полуночи 28 сентября. Неизвестные подожгли опорный пункт Ленинского РОВД на улице Куйбышева. Огнем были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество. Тогда по данному факту следователи возбудили дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

"Правоохранители выяснили, что к поджогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления уехал в Россию. На днях мужчина вернулся, его сразу же задержали", – сказали в МВД.

По предварительной информации, для поджога подозреваемый использовал бензин, который купил в тот же день на АЗС. С его слов, в момент совершения преступления он был пьян.

Бобруйчанин признан подозреваемым по уголовному делу и сейчас находится в ИВС.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, для поджога подозреваемый использовал бензин, который купил на автозаправке.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сотрудники МЧС спасли двоих детей на пожаре в Молодечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика