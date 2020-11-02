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Пожар в Молодечно: в квартире были закрыты дети полутора и трех лет

03.11.2020 06:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 16.25 2 ноября спасатели получили сообщение о пожаре в одной из квартир дома на улице Франциска Скорины в Молодечно. Спасатели обнаружили внутри двух маленьких детей, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Когда спасатели прибыли к месту вызова, в квартире было плотное задымление. В одной из комнат горели постельные принадлежности.

«В квартире находились двое детей полутора и трех лет: младший спал в соседней с горящей комнате, а старший находился в коридоре. Покинуть квартиру самостоятельно дети не могли, так как входная дверь была закрыта. Взрослых в квартире не было», — сообщили в ведомстве.


Фото: пресс-служба МЧС

Дети были в сознании, их передали медикам. В больницу дети отправились с мамой, которая к тому времени вернулась. Причина пожара устанавливается.

 
 
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Спасатели обнаружили внутри двух маленьких детей.
 
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