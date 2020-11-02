Не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни в Нигерии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Не менее 15 человек умерли от неизвестного заболевания в штате Дельта, расположенного на юге Нигерии, сообщило издание Vanguard.

По информации газеты, возраст скончавшихся – от 18 до 25 лет. Власти штата уже заверили местное население, что для ограничения распространения заболевания будет сделано все возможное.

"Министерству здравоохранения штата поручено немедленно расследовать случаи смерти, определить их причину и принять меры по сдерживанию заболевания", – заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Морди Ононье.

Эпидемиологи уже посетили семьи погибших, а также собрали образцы, необходимые для исследования. Медики предполагают, что причиной гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.

Геморрагическая лихорадка – это острое вирусное заболевание, приводящее к поражению сосудов и тромбозу. К этому типу инфекций относится эбола, лихорадки денге и Ласса.