ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни в Нигерии

03.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Не менее 15 человек умерли от неизвестного заболевания в штате Дельта, расположенного на юге Нигерии, сообщило издание Vanguard.

© Photo : Twitter / Marito Abdo
Президент Парагвая заразился лихорадкой денге

По информации газеты, возраст скончавшихся – от 18 до 25 лет. Власти штата уже заверили местное население, что для ограничения распространения заболевания будет сделано все возможное.

"Министерству здравоохранения штата поручено немедленно расследовать случаи смерти, определить их причину и принять меры по сдерживанию заболевания", – заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата Морди Ононье.

Эпидемиологи уже посетили семьи погибших, а также собрали образцы, необходимые для исследования. Медики предполагают, что причиной гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.

Геморрагическая лихорадка – это острое вирусное заболевание, приводящее к поражению сосудов и тромбозу. К этому типу инфекций относится эбола, лихорадки денге и Ласса.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные медики предполагают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в Молодечно: в квартире были закрыты дети полутора и трех лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика