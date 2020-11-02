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Уволен прокурор, расследовавший гибель группы Дятлова

03.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Сотрудника Генеральной прокуратуры России Андрея Курьякова, который занимался расследованием дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова, уволили после взыскания, сообщило издание "Екатеринбург онлайн".

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Взыскание о неполном служебном соответствии было наложено на Курьякова после того, как он сообщил о завершении проверки по делу. Данное заявление не было согласовано Генпрокуратурой.

Ранее прокурор назвал причиной смерти группы Дятлова на Северном Урале сход лавины: утверждалось, что ее члены не смогли в темноте найти свою палатку и замерзли.

Расследование резонансного происшествия 1959 года возобновили спустя более чем 60 лет. Рассматривались 75 версий, в том числе техногенные причины гибели – испытание ракет или ядерный взрыв.

История вопроса

27 января 1959 года группа из 8 студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по Северному Уралу. Они планировали покорить две вершины – Отртен и Ойка-чакур и 12 февраля спуститься в поселок Визжай – конечную точку маршрута. но в назначенной точке в условленное время они не появились.

Спустя 9 дней по их маршруту выдвинулись спасательные отряды. Сначала на склоне горы Холатчахль нашли разрезанную палатку. Затем в полутора километрах от нее – двоих погибших дятловцев. Недалеко от этого места – еще троих. В мае, когда сошел снег, в овраге нашли последних четверых погибших туристов. Все девять – полураздетые, в странных позах, с необычными для этой местности пугающими ранами.

До сих пор не было единой версии гибели группы Дятлова – трагедия породила множество слухов, среди которых и паранормальные явления, и испытания оружия. До 70-х годов прошлого века уголовное дело о гибели девяти лыжников было засекречено.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее прокурор Курьяков назвал причиной смерти туристической группы Дятлова на Северном Урале сход лавины.
 
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