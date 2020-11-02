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Задержания прошли на несанкционированных акциях в понедельник в Минске
03.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Несколько человек были задержаны в понедельник в Минске за участие в несанкционированных протестных акциях, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
По ее словам, точной цифры участников митингов, состоявшихся в столице 2 ноября, у милиции пока нет. Представитель управления отметила, что шествия не собрали много людей.
"Было задержано несколько человек", – добавила Ганусевич.
Она напомнила, что милиция предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях и просит граждан не вестись на призывы в различных Telegram-каналах, соблюдать безопасность и законодательство.
Акции протеста в Беларуси начались сразу после президентских выборов, прошедших 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Самые массовые митинги проходят по воскресеньям в Минске. Параллельно с протестами в республике сторонники власти организовывают свои акции.
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В Минске в понедельник прошли немногочисленные акции протеста, которые снова не обошлись без задержаний.
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