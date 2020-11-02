ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержания прошли на несанкционированных акциях в понедельник в Минске

03.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Несколько человек были задержаны в понедельник в Минске за участие в несанкционированных протестных акциях, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Виктор Толочко
Рекордное число подозреваемых: СК завел дело по факту акции в Минске 1 ноября

По ее словам, точной цифры участников митингов, состоявшихся в столице 2 ноября, у милиции пока нет. Представитель управления отметила, что шествия не собрали много людей.

"Было задержано несколько человек", – добавила Ганусевич.

Она напомнила, что милиция предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях и просит граждан не вестись на призывы в различных Telegram-каналах, соблюдать безопасность и законодательство.

Акции протеста в Беларуси начались сразу после президентских выборов, прошедших 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Самые массовые митинги проходят по воскресеньям в Минске. Параллельно с протестами в республике сторонники власти организовывают свои акции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в понедельник прошли немногочисленные акции протеста, которые снова не обошлись без задержаний.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Семейный подряд: нарколаборатория обнаружена в Борисове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика