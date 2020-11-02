Задержания прошли на несанкционированных акциях в понедельник в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Несколько человек были задержаны в понедельник в Минске за участие в несанкционированных протестных акциях, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, точной цифры участников митингов, состоявшихся в столице 2 ноября, у милиции пока нет. Представитель управления отметила, что шествия не собрали много людей.

"Было задержано несколько человек", – добавила Ганусевич.

Она напомнила, что милиция предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях и просит граждан не вестись на призывы в различных Telegram-каналах, соблюдать безопасность и законодательство.

Акции протеста в Беларуси начались сразу после президентских выборов, прошедших 9 августа, победу на которых одержал Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Самые массовые митинги проходят по воскресеньям в Минске. Параллельно с протестами в республике сторонники власти организовывают свои акции.