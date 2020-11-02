Семейный подряд: нарколаборатория обнаружена в Борисове

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Задержан 44-летний борисовчанин, который у себя дома выращивал коноплю, а в последующем – изготавливал марихуану, сообщили в понедельник в УВД Минского облисполкома.

Сначала милиционеры задержали 19-летнего сына фигуранта, у которого обнаружили около 20 граммов запрещенного вещества. В этот же день оперативники приехали к отцу парня. В ходе обыска по месту жительства у мужчины найдено и изъято около четырех кило марихуаны. Хранился наркотик в полиэтиленовых пакетах и стеклянных банках.

На приусадебном участке в гараже милиционеры обнаружили помещение для выращивания конопли и производства марихуаны. Нарколаборатория, снабженная вытяжкой, таймером света, обогревом, находилась в старом шкафу.

Правоохранители полагают, что отец и сын причастны к сбыту наркотика на территории города. По их информации, покупателями выступали знакомые задержанных. В общей сложности семейный дуэт вел незаконный бизнес несколько месяцев.

Сейчас в отношении задержанных проводятся следственные действия, возбуждены дела по ст. 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).