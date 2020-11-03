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Количество жертв землетрясения в Турции растет

03.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Число жертв землетрясения на западе Турции достигло 100 человек, об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

© Sputnik
Ребенок провел под завалами от землетрясения почти трое суток и остался жив

Около полутора сотен пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Спасатели продолжают разбор разрушенных и поврежденных зданий.

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,6 баллов по шкале Рихтера, произошло на западе Турции в днем пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир.

По меньшей мере 20 зданий в Измире были разрушены. Цунами, которое спровоцировали подземные толчки, затопило прибрежные улицы.

Полиция Турции сообщила о задержании девяти человек, которые имели отношение к возведению рухнувших жилых домов.

Землетрясение ощутили и на соседних островах в Греции, там его магнитуду специалисты оценили в 6,9 баллов. Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, жертвами стихии там стали два человека, 20 получили ранения.

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Теги: Минск
 
 
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Эпицентр находился в Эгейском море и отразился на жителях островов Греции, где также есть погибшие.
 
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