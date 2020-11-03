Стрельба в центре Вены: что известно о ЧП в данный момент

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Вечером в понедельник группа неизвестных вечером устроила стрельбу в центре Вены, одного из нападавших удалось ликвидировать, остальные скрылись. Австрийские власти пока не сообщают подробности происшествия, поскольку операция по задержанию нападавших все еще идет. Тем не менее, они уже классифицировали произошедшее как теракт.

Обо всем, что известно по поводу вооруженных нападений в австрийской столице к данному часу, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло

Серия нападений в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Около 20:00 по местному времени неизвестные открыли стрельбу на улица Сайтенштеттенгассе неподалеку от синагоги. Первоначально СМИ сообщали, что именно синагога была целью нападавших, однако до сих пор их точные мотивы и цель не известны.

Власти создали оперативный штаб, чтобы отреагировать на ситуацию. Спустя несколько часов спустя канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом и заявил, что антисемитский мотив не может быть исключен, особенно если учесть место, где началось нападение.

Всего полиция сообщила о шести местах нападений. Одного из нападавших ликвидировали. Его сообщников задержать не удалось, в данный момент их продолжают искать.

По словам мэра Вены, в результате теракта пострадали не менее 15 человек, семь человек серьезно ранены и госпитализированы. Также местные власти сообщили о двух погибших, при этом в МВД конкретную цифру не назвали, сообщив лишь, что погибло несколько человек.

Что известно о нападавших

Данные о том, что у предполагаемых террористов были пояса смертников, в МВД Австрии не подтвердили, но и не опровергли. У убитого террориста при себе было длинноствольное огнестрельное оружие, а его пояс смертника, предположительно, является муляжом.

Точное количество участников преступной группы не известно. По данным СМИ, их около семи человек.

"По сведениям на данный момент, они очень хорошо вооружены, имеют автоматическое оружие, профессионально подготовлены", - заявил Себастьян Курц.

Австрийские власти пока не обнародовали информацию о личности ликвидированного террориста. Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты. Они назвали нападение "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России и других странах).

Ситуация в Вене

Утром во вторник продолжается спецоперация по поиску террористов. Как долго она еще продлится, пока неизвестно.

Полиция призвала жителей Вены и других городов не выходить на улицу без особой необходимости. Некоторым местным жителям пришлось укрываться в ресторанах и спускаться в подвалы. Около тысячи человек оказались заперты в венской опере.

Полицейские задействуют для поимки нападавших все силы. Ряд объектов в австрийской столице взяла под охрану армия страны, чтобы полиция могла заниматься исключительно поиском преступников.

Во вторник австрийские власти отменили занятия в школах. Запланированные на этот день заседания Нацсовета Австрии и парламента также не состоится.

Меры безопасности усилили не только в Вене, но и на территории всей Австрии, в том числе на границах.

Реакция международного сообщества

На теракт в Вене остро отреагировали представители мирового сообщества. Большинство из них выразили свои соболезнования Австрии в Twitter.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш следит за ситуацией в австрийской столице, он выразил глубокие соболезнования семье жертв и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Гутерриш осудил атаки и подтвердил солидарность ООН с народом и правительством Австрии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова от имени всей России выразила соболезнования Австрии в связи с произошедшим терактом в Вене.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о поддержке всей Европы в связи с ситуацией в Вене и подчеркнул, что нет никакого оправдания произошедшему. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден также выразил соболезнования Австрии и призвал мировое сообщество объединиться против ненависти и насилия.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал нападение в центре Вены подлым и попирающим человеческие ценности. Президент недавно столкнувшейся с терактом Франции Эммануэль Макрон заявил, что французы разделяют шок и скорбь австрийцев после нападения в Вене, и что европейцы не должны уступать врагам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования австрийскому народу и заявил, что мысли британцев сейчас с народом Австрии. Глава правительств Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что в "общем доме" европейцев не должно быть места ненависти и насилию и решительно осудил теракт.

Канада и Австралия также присоединились к странам, осудившим нападения в Вене: канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал произошедшую стрельбу ужасной и душераздирающей, а его австралийский коллега Скотт Моррисон передал соболезнования канцлеру Австрии Себастьяну Курцу.

Соседствующие с Австрией страны не остались в стороне и выразили свои соболезнования. Кроме того, словацкая информационная служба (контрразведка) сообщила, что после инцидентов со стрельбой в столице соседней Австрии поддерживает тесный контакт с австрийскими коллегами и координирует свою деятельность с МВД республики. Чешская полиция усилила охрану важнейших объектов еврейской культуры по всей стране и контроль на границе с Австрией.

Читайте также:

Вооруженный ножом мужчина устроил резню у церкви Нотр-Дам

ЧП в Татарстане: что известно о подростке, напавшем на полицейских