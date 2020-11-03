Стало известно, пострадали ли белорусы из-за стрельбы в Вене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Пострадавших граждан Беларуси из-за стрельбы в центре Вены нет, сообщил Sputnik начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"По актуальной информации, нет среди пострадавших граждан Беларуси. Однако посольство Беларуси в Вене находится все еще в контакте с компетентными органами Австрии", - сказал Глаз.

Последует

Читайте также:

Стрельба в Лионе : что известно о напавшем на православного священника

: что известно о напавшем на православного священника Теракт в Ницце : что известно к этому часу