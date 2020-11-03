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Стало известно, пострадали ли белорусы из-за стрельбы в Вене
03.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Пострадавших граждан Беларуси из-за стрельбы в центре Вены нет, сообщил Sputnik начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
© REUTERS / LISI NIESNER
"По актуальной информации, нет среди пострадавших граждан Беларуси. Однако посольство Беларуси в Вене находится все еще в контакте с компетентными органами Австрии", - сказал Глаз.
Последует
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Неизвестные открыли стрельбу в столице Австрии вечером в понедельник, произошедшее квалифицировано как теракт.
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