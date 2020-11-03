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Стало известно, пострадали ли белорусы из-за стрельбы в Вене

03.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Пострадавших граждан Беларуси из-за стрельбы в центре Вены нет, сообщил Sputnik начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

© REUTERS / LISI NIESNER
Стрельба в центре Вены: что известно о ЧП в данный момент

"По актуальной информации, нет среди пострадавших граждан Беларуси. Однако посольство Беларуси в Вене находится все еще в контакте с компетентными органами Австрии", - сказал Глаз.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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