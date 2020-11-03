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В Новополоцке водитель разогревал еду в машине - произошел пожар. У мужчины сильные ожоги

03.11.2020 11:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке вечером 2 ноября водитель разогревал еду в грузовике и получил сильные ожоги, сообщает МЧС.


Грузовик стоял на стоянке возле проходной завода белково-витаминных концентратов. Водитель в кабине разогревал еду на газовой плите с баллоном.

Произошла вспышка, мужчина получил ожоги лица, ног, рук — обожжено 40% тела. Он госпитализирован.

Огонь уничтожил кабину грузовика, повредил тент прицепа.

По версии спасателей, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств.

 
 
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Грузовик стоял на стоянке возле проходной завода белково-витаминных концентратов. Водитель в кабине разогревал еду на газовой плите с баллоном.
 
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