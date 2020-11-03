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В Новополоцке водитель разогревал еду в машине - произошел пожар. У мужчины сильные ожоги
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке вечером 2 ноября водитель разогревал еду в грузовике и получил сильные ожоги,
Грузовик стоял на стоянке возле проходной завода белково-витаминных концентратов. Водитель в кабине разогревал еду на газовой плите с баллоном.
Произошла вспышка, мужчина получил ожоги лица, ног, рук — обожжено 40% тела. Он госпитализирован.
Огонь уничтожил кабину грузовика, повредил тент прицепа.
По версии спасателей, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств.
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Грузовик стоял на стоянке возле проходной завода белково-витаминных концентратов. Водитель в кабине разогревал еду на газовой плите с баллоном.
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