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Мертвых супругов нашли в квартире Бобруйска. Предполагают убийство и суицид
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске в квартире на улице Чонгарской обнаружены мертвыми муж с женой. Предполагают убийство и суицид,
По предварительным данным, 1 ноября, около 05.30, супруги поссорились. Мужчина нанес своей 61-летней жене телесные повреждения, затем покончил с собой.
Тела супругов нашли после того, как тревогу забили работники столовой: директор не пришла на работу. Милиция и нашла в квартире девятиэтажки на улице Чонгарской труп женщины с признаками насильственной смерти. В петле висел ее муж.
Все обстоятельства дела уточняются, возбуждено уголовное дело за убийство.
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Тело мужчины было в петле.
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