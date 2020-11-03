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Мертвых супругов нашли в квартире Бобруйска. Предполагают убийство и суицид

03.11.2020 12:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в квартире на улице Чонгарской обнаружены мертвыми муж с женой. Предполагают убийство и суицид, сообщает «Коммерческий курьер».


Фото: Следственный комитет Беларуси

По предварительным данным, 1 ноября, около 05.30, супруги поссорились. Мужчина нанес своей 61-летней жене телесные повреждения, затем покончил с собой.

Тела супругов нашли после того, как тревогу забили работники столовой: директор не пришла на работу. Милиция и нашла в квартире девятиэтажки на улице Чонгарской труп женщины с признаками насильственной смерти. В петле висел ее муж.

Все обстоятельства дела уточняются, возбуждено уголовное дело за убийство.

 
 
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