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В Браславе девушка ворвалась в чужой дом, испугала пожилую хозяйку и порезала лицо ее соседке
Источник материала: Tut.by
Сельчанка проникла в дом к пожилой жительнице Браслава, а затем ранила ножом в лицо ее соседку,
23-летняя сельчанка приехала в Браслав, вместе с мужем и друзьями она отдыхала в кафе. Затем девушка вышла на улицу и пошла гулять по городу.
Внимание девушки привлек один из частных домов, она подошла к нему и начала стучаться в двери. 70-летняя хозяйка не открыла незнакомке. Та разбила два оконных стекла и проникла в дом.
На шум сбежались соседи. Сельчанка схватила со стола нож и стала им размахивать. Удар пришелся по лицу 25-летней девушки, которая пришла на выручку соседке.
Успокоить «гостью» смогла лишь милиция. В ее крови было почти 1,5 промилле.
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На шум сбежались соседи. Сельчанка схватила со стола нож и стала им размахивать. Удар пришелся по лицу 25-летней девушки, которая пришла на выручку соседке.
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