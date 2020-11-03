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В Браславе девушка ворвалась в чужой дом, испугала пожилую хозяйку и порезала лицо ее соседке

03.11.2020 12:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сельчанка проникла в дом к пожилой жительнице Браслава, а затем ранила ножом в лицо ее соседку, сообщает милиция региона.


23-летняя сельчанка приехала в Браслав, вместе с мужем и друзьями она отдыхала в кафе. Затем девушка вышла на улицу и пошла гулять по городу.

Внимание девушки привлек один из частных домов, она подошла к нему и начала стучаться в двери. 70-летняя хозяйка не открыла незнакомке. Та разбила два оконных стекла и проникла в дом.

На шум сбежались соседи. Сельчанка схватила со стола нож и стала им размахивать. Удар пришелся по лицу 25-летней девушки, которая пришла на выручку соседке.

Успокоить «гостью» смогла лишь милиция. В ее крови было почти 1,5 промилле.

 
 
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На шум сбежались соседи. Сельчанка схватила со стола нож и стала им размахивать. Удар пришелся по лицу 25-летней девушки, которая пришла на выручку соседке.
 
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