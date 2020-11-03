Пьяный мужчина разбил 5 машин на стоянке около РОВД в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Следственный комитет Беларуси сообщил, что минувшей ночью 37-летний мужчина разбил пять автомобилей на неохраняемой стоянке возле Октябрьского РОВД в Гродно.

Пьяный дебош местный житель устроил, почитав новости.

Мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртные напитки и читал новости. Ему не понравилось прочитанное, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил пять машин.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам назначен ряд необходимых исследований, допрошены потерпевшие, изъята запись камер видеонаблюдения, которая зафиксировала обстоятельства преступления, с участием подозреваемого проводятся следственные действия", - рассказали в Следственном комитете.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.

В МВД напомнили, что похожий инцидент произошел возле этого же здания милиции 16 сентября. Тогда 44-летний мужчина повредил служебную машину сотрудников милиции камнем. Перед этим его задержали, а после освидетельствования и разбирательства отпустили. Мужчина же взял камень и разбил стекло машины, повредил кузов. Его задержали на месте. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело за хулиганство.

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