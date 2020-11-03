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Авария с участием машины скорой произошла в Бресте

03.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Авария с участием машины скорой помощи произошла в Бресте, небольшие травмы получили медик и водитель легковушки, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

© Photo : МВД РБ
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Неотложка и легковой Volkswagen столкнулись утром во вторник 3 ноября на пересечении улиц Краснознаменной и Колесника.

"Брестчанин, управляя Volkswagen, на перекрестке совершил столкновение с движущейся с включенными проблесковыми маячками и звуковой скорой", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что с места аварии в больницу доставили медика и мужчину, который находился за рулем легковушки. После оказания помощи госпитализация им не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С места аварии в больницу доставили медика неотложки и мужчину, который находился за рулем легковушки.
 
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