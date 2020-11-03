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ГУВД: на акциях протеста в понедельник было задержано более 20 человек

03.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Милиция задержала на акции протеста в понедельник 25 человек в Минске, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В минувший понедельник, 2 ноября, состоялась традиционная акция-шествие пенсионеров. Демонстранты собрались у Красного костела в центре Минска, затем они двинулись по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Колоса. По данным ГУВД, в этой акции приняли участие около 2,3 тысячи человек.

Также акции протеста прошли в других частях города. Например, возле медуниверситета собрались группа из 25 человек. Цепочки солидарности образовались вдоль проезжей части на улицах К.Либкнехта, Ленинградской, Захарова. Всего в городе милиция насчитала в понедельник 2,4 тысячи активистов.

В ходе акций было задержано 25 человек. Они обвиняются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях.

В Беларуси третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

В воскресенье, 1 ноября, за участие в акциях протеста в Минске и Минском районе были задержаны около 300 человек. Большая часть из них – 231 человек – стали фигурантами уголовного дела, который возбудил Следственный комитет по ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них).

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне участники акции собрались возле Красного костела в Минске, затем колонна направилась по проспекту Независимости к площади Якуба Колоса.
 
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