Мужчину, который хотел живьем закопать сожительницу, осудили в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 3 ноя – Sputnik, Инна Гришук. В Гродно осудили мужчину, который избил топором сожительницу и хотел закопать ее, а когда обнаружил, что женщина еще жива, сбежал в Россию и несколько месяцев скрывался от следствия. Уголовное дело рассмотрели в Гродненском областном суде.

Преступление 44-летний обвиняемый совершил в начале августа 2019 года в одной из деревень Гродненского района. Мужчина находился в доме своей сожительницы, вечером они распивали спиртное. В какой-то момент возникла ссора, обвиняемый схватился за топор и стал бить женщину по голове до тех пор, пока она не потеряла сознание. Решив, что потерпевшая умерла, он выкопал недалеко от дома яму длиной в человеческий рост. Правда, закапывать женщину не стал, так как увидел, что она еще жива. И сбежал.

Мужчина был объявлен в розыск. Только спустя полгода следователям удалось выяснить, что он находится в России. В конце июля нынешнего года обвиняемого экстрадировали в Беларусь, до суда он находился в гродненской тюрьме. Известно, что мужчина ранее имел судимости за кражи, незаконный оборот наркотиков и убийство.

Как сообщает пресс-служба Гродненского областного суда, уголовное дело было рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Гродненского областного суда 28 октября 2020 года. Обвиняемого признали виновным в покушении на убийство, совершенное лицом, ранее совершавшим убийство, а также в том, что он скрывался от органов превентивного надзора. На основании ч.1 ст. 14, п.16 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси и ст. 422 УК Беларуси его приговорили к 18,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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