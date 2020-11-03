Новые подробности теракта в Вене: задержан еще один подозреваемый

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Установлена личность террориста, которого устранила полиция на месте преступления, это 20-летний Куйтим Ф., сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии.

"У преступника был муляж пояса со взрывчаткой, он был вооружен автоматическим длинноствольным огнестрельным оружием, а также ручным огнестрельным оружием и мачете, чтобы совершить это отвратительное нападение на невинных граждан", - заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Перед тем, как совершить теракт, Куйтим Ф. выложил в Instagram снимок с оружием, на котором он вооружен "до зубов".

У мужчины было двойное гражданство - Северной Макдонии и Австрии. Год назад Куйтим Ф. вышел из тюрьмы: террориста ранее судили за то, что он хотел присоединиться к исламистским радикалам. Известно, что преступник принес присягу на верность главе ИГИЛ* Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураши.

Австрийская полиция ликвидировала Куйтима Ф. во время одного из нападений. Всего же было зафиксировано шесть точек, где открыли стрельбу, все они находились недалеко от синагоги.

Задержание второго подозреваемого

Предполагаемого сообщника Куйтима задержали в австрийском Линце в двух часах езды от Вены, сообщил Kronen Zeitung. По данным газеты, квартиру, в которой находился исламист, штурмовал спецназ, вместе с подозреваемым задержали одну или две женщины.

По последним заявлениям австрийских правоохранителей, жертвами теракта стали пятеро людей, пострадали 17 человек, сообщает издание Heute .

Информация о пострадавших во время теракта в Вене

По последним заявлениям австрийских правоохранителей, жертвами теракта стали пятеро людей, пострадали 16 человек, сообщает издание Heute.

Ранее сообщалось о четырех жертвах теракта. Сегодня стало известно о том, что 21-летний мужчина, находившийся в больнице в тяжелом состоянии, скончался. У погибшего было четыре пулевых ранения в области грудной клетки.

Известно также, что один из погибших являлся выходцем из Китая с австрийским гражданством. Мужчина владел рестораном в центре Вены. Один из его сотрудников - гражданин КНР - был ранен и находится в больнице. Состояние пострадавшего стабильное.

* - Запрещенная в России и многих странах мира террористическая группировка

Читайте также: