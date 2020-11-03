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По делу о наркотиках и прокурорах в Минске оглашен приговор

03.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска огласил обвинительный приговор по уголовному делу о наркотиках, по которому проходят два бывших прокурорских работника.

© Photo : УВД Миноблисполкома
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Всего по этому дел судили двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска и подсобного рабочего одного из предприятий города. В отношении прокурорских работников было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, третьего фигуранта - за сбыт наркотиков, а также за выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Два бывших прокурора признаны виновными по ч.1, ст.328 и им было назначено по три года лишения свободы, суд применил к ним амнистию и сократил им назначенный срок на 1 год. Кроме этого, суд постановил учесть время нахождения под стражей в назначенный срок. По постановлению суда, им назначено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Третьему фигуранту который признан виновным в сбыте наркотиков, назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. К нему суд также применил амнистию, сократив срок на 1 год. Также ему назначен штраф в размере 40 базовых величин (1040 рублей). Ему назначено отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима. Также суд постановил учесть в срок отбывания наказания время проведенное под стражей.

О том, что Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух экс-замов прокуроров районов, Генпрокуратура сообщила в апреле 2020 года.

Несколько лет данная статья УК, по которой судили прокуроров, была одной из самых обсуждаемых в обществе. Прошлым летом изменения и дополнения в антинаркотическую 328-ю статью были одобрены правительством и приняты депутатами. Предел наказания по 2-й и 3-й частям 328-й статьи изменен в сторону уменьшения: по второй части – с пяти до трех лет, по третьей части – с восьми до шести лет.

Это крайне редкий случай, когда прокуроры попадают под следствие за наркотики. Гособвинение по этому делу поддерживает старший прокурор отдела генеральной прокуратуры Вадим Кисель. Его называют одним из самых опытных и достаточно жестких прокуроров, он поддерживал государственное обвинение на многих так называемых громких процессах – по делу ошмянских таможенников, по делу о взятках в ГУПР Мингорисполкома, по делу об убийстве бизнесмена из Березино, а также по закрытому "делу медиков", где нашли сейф с большой суммой денег.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственное обвинение по данному делу поддерживал один из самых опытных и жестких прокуроров из Генеральной прокуратуры Беларуси.
 
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