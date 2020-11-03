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Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в Бресте
03.11.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Нетрезвый водитель стал виновником массовой аварии с участием пяти автомобилей в Бресте, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
ДТП произошло около 11:50 во вторник 3 ноября на улице Московской областного центра.
"Брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на Citroen, совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем Chrysler", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, после этого Chrysler въехал в Mercedes, а последний "подтолкнул" еще два авто – Kia в Renault.
Для оказания медицинской помощи в больницу с места аварии был доставлен 61-летний пассажир одного из автомобилей. Освидетельствование водителя Citroen подтвердило, что он был пьян (1,49 промилле).
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Для оказания медицинской помощи в больницу с места аварии был доставлен 61-летний пассажир одного из автомобилей.
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