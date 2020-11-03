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Двух человек арестовали в Швейцарии в связи с терактом в Вене
04.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Двух человек арестовали в швейцарском кантоне Цюрих в связи с терактом в Вене, сообщила во вторник полиция города Винтертур.
© AFP 2020 / HELMUT FOHRINGER
По информации швейцарских правоохранителей, аресту подвергнуты два гражданина – 18 и 24 лет.
"В какой степени арестованные связаны с предполагаемым преступником, в данный момент это является предметом расследования", – сообщила полиция.
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Швейцарская полиция заявила, что арестованные в какой-то мере связаны с предполагаемым преступником.
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