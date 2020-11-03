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Двух человек арестовали в Швейцарии в связи с терактом в Вене

04.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Двух человек арестовали в швейцарском кантоне Цюрих в связи с терактом в Вене, сообщила во вторник полиция города Винтертур.

© AFP 2020 / HELMUT FOHRINGER
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По информации швейцарских правоохранителей, аресту подвергнуты два гражданина – 18 и 24 лет.

"В какой степени арестованные связаны с предполагаемым преступником, в данный момент это является предметом расследования", – сообщила полиция.

Серия нападений со стрельбой, одним из которых стала синагога, произошла в центре Вены в понедельник вечером. По данным австрийских властей, речь идет о теракте. Один нападавший был убит, сейчас полиция ищет его сообщников. В результате нападения погибли четыре человека, более 20 пострадали. После теракта полиция задержала в Вене 14 подозреваемых, провела 18 обысков.

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцарская полиция заявила, что арестованные в какой-то мере связаны с предполагаемым преступником.
 
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