Двух человек арестовали в Швейцарии в связи с терактом в Вене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Двух человек арестовали в швейцарском кантоне Цюрих в связи с терактом в Вене, сообщила во вторник полиция города Винтертур.

По информации швейцарских правоохранителей, аресту подвергнуты два гражданина – 18 и 24 лет.

"В какой степени арестованные связаны с предполагаемым преступником, в данный момент это является предметом расследования", – сообщила полиция.

Серия нападений со стрельбой, одним из которых стала синагога, произошла в центре Вены в понедельник вечером. По данным австрийских властей, речь идет о теракте. Один нападавший был убит, сейчас полиция ищет его сообщников. В результате нападения погибли четыре человека, более 20 пострадали. После теракта полиция задержала в Вене 14 подозреваемых, провела 18 обысков .