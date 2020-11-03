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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене – СМИ

04.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в австрийской столице Вене, сообщает агентство "Рейтер".

© Photo : Life.ru
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Вечером 2 ноября в центре австрийской столицы была совершена серия нападений со стрельбой. Один из нападавших был ликвидирован на месте, полиция разыскивает его возможных сообщников. Жертвами стали четыре человека. Власти квалифицировали случившееся как теракт. По данным полиции, стрелок был сторонником ИГ.

О причастности террористов ИГ к событиям в Вене стало известно спустя сутки. Вместе с тем, СМИ не приводят никаких доказательств этому. Кроме фото бородатого мужчины которого называют Абу Дагна аль-Албани. Утверждается, что он 2 ноября напал на людей в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем был застрелен полицией.

В настоящее время австрийская полиция задержала 14 человек из окружения стрелка. Задержанных допрашивают. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Австрии сообщило о задержании 14 человек из окружения венского террориста, их допрашивают.
 
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