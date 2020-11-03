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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене – СМИ
04.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в австрийской столице Вене, сообщает агентство "Рейтер".
Вечером 2 ноября в центре австрийской столицы
О причастности террористов ИГ к событиям в Вене стало известно спустя сутки. Вместе с тем, СМИ не приводят никаких доказательств этому. Кроме фото бородатого мужчины которого называют Абу Дагна аль-Албани. Утверждается, что он 2 ноября напал на людей в центре Вены с пистолетом и пулеметом, прежде чем был застрелен полицией.
В настоящее время австрийская полиция задержала 14 человек из окружения стрелка. Задержанных допрашивают.
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МВД Австрии сообщило о задержании 14 человек из окружения венского террориста, их допрашивают.
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