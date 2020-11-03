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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 110
04.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 110 человек, из-под завалов живыми извлечены 107 граждан, заявил во вторник президент Тайип Эрдоган.
"По последней информации, у нас 110 погибших и 1027 пострадавших, из-под завалов удалось извлечь 107 человек", – сообщил он журналистам.
По словам главы государства, в настоящее время власти
Эрдоган добавил, что землетрясением были повреждены 16 зданий в провинции Маниса и 450 – в провинции Измир, для лишившихся крова людей начато сооружение контейнерного лагеря. На выплату компенсаций пострадавшим от землетрясения власти выделили 3,4 миллиона долларов.
Землетрясение, магнитуда которого составила 6,6,
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На выплату компенсаций пострадавшим от землетрясения турецкие власти выделили 3,4 миллиона долларов.
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