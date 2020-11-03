Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 110

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 110 человек, из-под завалов живыми извлечены 107 граждан, заявил во вторник президент Тайип Эрдоган.

"По последней информации, у нас 110 погибших и 1027 пострадавших, из-под завалов удалось извлечь 107 человек", – сообщил он журналистам.

По словам главы государства, в настоящее время власти ведут расследование по факту разрушения многоэтажек на предмет соблюдения строительных норм.

Эрдоган добавил, что землетрясением были повреждены 16 зданий в провинции Маниса и 450 – в провинции Измир, для лишившихся крова людей начато сооружение контейнерного лагеря. На выплату компенсаций пострадавшим от землетрясения власти выделили 3,4 миллиона долларов.

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,6, произошло на западе страны 30 октября, его эпицентр находился в Эгейском море вблизи провинции Измир. Оно вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения были зафиксированы не только на территории Турции, но и на греческом острове Самос.

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