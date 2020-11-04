Пьяный могилевчанин поджег машину бывшей девушки: она отказалась его подвезти

Источник материала: Tut.by

В Могилеве пьяный мужчина поджег машину женщины, с которой у него были в прошлом отношения. Поводом стал отказ могилевчанки подвезти его, сообщает УВД Могоблисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным милиции, 38-летний безработный могилевчанин был в отношениях с 31-летней женщиной, затем пара рассталась, однако мужчина был с этим не согласен. Он разными способами старался привлечь к себе внимание, накануне пожара приехал к могилевчанке пьяным. Та вызвала милицию, и у мужчины изъяли машину.

На следующий день мужчина вновь пришел под окна своей знакомой нетрезвым, стал требовать, чтобы могилевчанка подвезла его, так как своей машины по ее вине у него теперь нет. Женщина отказала, тогда подозреваемый достал купленную заранее бутылку бензина, облил припаркованный у дома на улице 30 лет Победы автомобиль бывшей и поджег его.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело.