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Пьяный могилевчанин поджег машину бывшей девушки: она отказалась его подвезти
Источник материала: Tut.by
В Могилеве пьяный мужчина поджег машину женщины, с которой у него были в прошлом отношения. Поводом стал отказ могилевчанки подвезти его,
По данным милиции, 38-летний безработный могилевчанин был в отношениях с 31-летней женщиной, затем пара рассталась, однако мужчина был с этим не согласен. Он разными способами старался привлечь к себе внимание, накануне пожара приехал к могилевчанке пьяным. Та вызвала милицию, и у мужчины изъяли машину.
На следующий день мужчина вновь пришел под окна своей знакомой нетрезвым, стал требовать, чтобы могилевчанка подвезла его, так как своей машины по ее вине у него теперь нет. Женщина отказала, тогда подозреваемый достал купленную заранее бутылку бензина, облил припаркованный у дома на улице 30 лет Победы автомобиль бывшей и поджег его.
В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело.
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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