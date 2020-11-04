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Трещину на МКС могут полностью заделать в декабре

04.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Трещина в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) "толщиной с волос", в декабре ее могут полностью заделать, заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Точное место утечки воздуха было обнаружено в труднодоступном месте корпуса переходной камеры модуля "Звезда". Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами", - приводятся его слова в свежем номере журнала "Русский космос", издаваемом "Роскосмосом".

В настоящее время "дырка" временно заклеена пленкой. Специалисты продолжают работать над способами ее полного устранения.

"В декабре мы, возможно, доставим на МКС азот и средства для окончательной герметизации", - добавил Соловьев.

Он не уточнил, какой именно корабль доставит на МКС азот и ремкомплект. Известно, что
в декабре планируется запуск к станции американского грузового корабля Cargo Dragon, а старт российского грузового корабля "Прогресс МС-16" отложен с декабря на 2021 год.

Утечка воздуха

Утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре прошлого года. В конце лета 2020-го, когда скорость утечки возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), однако это не помогло.

В "Роскосмосе" утверждают, что трещина не угрожает МКС и экипажу.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас космонавты на МКС ожидают доставки азота и ремкомплекта, с помощью которых удастся заделать трещину.
 
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