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Пожар в строящейся многоэтажке в Могилеве: сгорел утеплитель
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 3 ноября был пожар в новостройке на улице Пысина. Горело не здание, а утеплитель и упаковочная тара на техническом этаже,
Пожар произошел около 20.40. Сообщили, что горит панельная 10-этажка на улице Пысина — здание еще строится.
Выяснилось, что горит не дом, а утеплитель — 3 м3 полистирола — и упаковочная тара на техническом этаже. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.
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