ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар в строящейся многоэтажке в Могилеве: сгорел утеплитель

04.11.2020 10:03 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 3 ноября был пожар в новостройке на улице Пысина. Горело не здание, а утеплитель и упаковочная тара на техническом этаже, сообщает МЧС. Люди не пострадали.

Пожар произошел около 20.40. Сообщили, что горит панельная 10-этажка на улице Пысина — здание еще строится.

Выяснилось, что горит не дом, а утеплитель — 3 м3 полистирола — и упаковочная тара на техническом этаже. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Трещину на МКС могут полностью заделать в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика