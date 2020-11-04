Пожар в строящейся многоэтажке в Могилеве: сгорел утеплитель

Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 3 ноября был пожар в новостройке на улице Пысина. Горело не здание, а утеплитель и упаковочная тара на техническом этаже, сообщает МЧС. Люди не пострадали.

Пожар произошел около 20.40. Сообщили, что горит панельная 10-этажка на улице Пысина — здание еще строится.

Выяснилось, что горит не дом, а утеплитель — 3 м3 полистирола — и упаковочная тара на техническом этаже. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.