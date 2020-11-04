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Гродненец поджег дверь отделения милиции и стал фигурантом уголовного дела

04.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Житель Гродно совершил поджог двери пункта охраны правопорядка и стал фигурантом уголовного дела, о этом рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел днем во вторник 3 ноября. По данным следствия, около 14:45 мужчина подошел к двери одного из пунктов охраны правопорядка в областном центре, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Также осмотрены записи камеры видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент поджога. По изъятым объектам назначено проведение экспертиз", - рассказали в СК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий меньше, чем за стуки, удалось выяснить, что поджог совершил 41-летний гродненец. Его задержали, в данный момент с его участием проводятся следственные действия.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 ("Особо злостное хулиганство") Уголовного кодекса Беларуси. По данной статье мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. Окончательно квалифицируют его действия по результатам расследования.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Правоохранители нашли и задержали злоумышленника меньше чем за сутки, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
 
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