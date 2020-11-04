Полиция опровергла информацию о захвате заложников в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Московская полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере города, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Утром в среду в СМИ появились сообщения о захвате людей в одной из московских квартир. Захватчик угрожал взрывом. Отмечалось, что подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали.

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