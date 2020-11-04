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Полиция опровергла информацию о захвате заложников в Москве
04.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Московская полиция опровергла информацию о захвате заложников на севере города, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Утром в среду в СМИ появились сообщения о захвате людей в одной из московских квартир. Захватчик угрожал взрывом. Отмечалось, что подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали.
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Ранее СМИ распространили информацию о захвате заложников в московской квартире.
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