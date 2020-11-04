В Гродно подожгли двери «опорки». Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка, так называемую «опорку». Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.



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По данным следствия, 3 ноября около 14.45 в Гродно мужчина подошел к двери пункта охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости поджег двери «опорки». Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил 41-летний местный житель. В настоящее время он задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Гродненским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК РБ «Особо злостное хулиганство».

Кстати, это не первый случай в Беларуси, когда поджигают «опорки».

Так, произошел 28 сентября в Бобруйске горел общественный пункт охраны правопорядка № 4. В результате пожара были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе. По подозрению в поджоге задержали 42-летнего мужчину.