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В Гродно подожгли двери «опорки». Возбуждено уголовное дело

04.11.2020 11:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка, так называемую «опорку». Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.


Фото: скрин с видео

По данным следствия, 3 ноября около 14.45 в Гродно мужчина подошел к двери пункта охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости поджег двери «опорки». Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил 41-летний местный житель. В настоящее время он задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Гродненским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК РБ «Особо злостное хулиганство».

Открыть/скачать оригинал видео (1.68 МБ)

Кстати, это не первый случай в Беларуси, когда поджигают «опорки».

Так, произошел 28 сентября в Бобруйске горел общественный пункт охраны правопорядка № 4. В результате пожара были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество в фойе. По подозрению в поджоге задержали 42-летнего мужчину.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мужчина поджог дверь пункта охраны правопорядка, так называемую «опорку». Возбуждено уголовное дело.
 
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