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Милиция задержала в Гродно 26-летнего педофила

04.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Гродненская милиция задержала 26-летнего педофила, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

© Sputnik / Сергей Венявский
В Минске 70-летний педофил развращал мальчиков на детской площадке

Подозреваемый, по версии следствия, знакомился на улице с детьми неподалеку от своего дома. Мужчина тщательно продумывал свои действия, чтобы не попасться на глаза родителям своих жертв.

"Путем уговоров с предложением шоколада и конфет молодой человек звал малолетних к себе домой", - сообщили в УВД.

У правоохранителей есть информация о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним мальчиком.

В милиции обратились к родителям быть внимательнее и активно интересоваться жизнью своих детей.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина зазывал несовершеннолетних к себе домой, предлагая им конфеты и шоколад.
 
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