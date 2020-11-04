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Милиция задержала в Гродно 26-летнего педофила
04.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Гродненская милиция задержала 26-летнего педофила, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Сергей Венявский
Подозреваемый, по версии следствия, знакомился на улице с детьми неподалеку от своего дома. Мужчина тщательно продумывал свои действия, чтобы не попасться на глаза родителям своих жертв.
"Путем уговоров с предложением шоколада и конфет молодой человек звал малолетних к себе домой", - сообщили в УВД.
У правоохранителей есть информация о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним мальчиком.
В милиции обратились к родителям быть внимательнее и активно интересоваться жизнью своих детей.
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Мужчина зазывал несовершеннолетних к себе домой, предлагая им конфеты и шоколад.
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