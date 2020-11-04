Милиция задержала в Гродно 26-летнего педофила

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Гродненская милиция задержала 26-летнего педофила, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Подозреваемый, по версии следствия, знакомился на улице с детьми неподалеку от своего дома. Мужчина тщательно продумывал свои действия, чтобы не попасться на глаза родителям своих жертв.

"Путем уговоров с предложением шоколада и конфет молодой человек звал малолетних к себе домой", - сообщили в УВД.

У правоохранителей есть информация о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним мальчиком.

В милиции обратились к родителям быть внимательнее и активно интересоваться жизнью своих детей.