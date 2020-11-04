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Мужчина сделал коллаж с Ермошиной – возбуждено уголовное дело

04.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено против 30-летнего жителя Волковыска, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В милиции рассказывают, что в его машине, в багажнике, при обыске нашли плакат. На нем был изображен председатель Волковысского райисполкома в виде коллажа. Также в милиции выяснили, что этот человек раньше разместил плакат с изображением главы Центризбиркома Лидии Ермошиной на воротах футбольной площадки. На нем была фотография чиновницы, которую "приделали" к телу ребенка с ножом в руках. Так выгладит персонаж фильма ужасов – кукла Чаки.

В ГУВД пришли к выводу, что оба плаката носят циничный характер. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

Почти две недели назад в Волковыске возбудили еще одного дело о злостном хулиганстве. Подозревается компания молодых людей, которая забралась на крышу служебного автомобиля милиции, а затем скатилась несколько раз с лобового стекла, как с горки. Позже молодые люди заметили на стекле видеорегистратор и показали в его камеру неприличный жест.

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Теги: Минск
 
 
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Плакат висел на воротах футбольной площадки. На нем была фотография главы ЦИК, которую "приделали" к телу ребенка с ножом в руках.
 
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