Мужчина сделал коллаж с Ермошиной – возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено против 30-летнего жителя Волковыска, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома .

В милиции рассказывают, что в его машине, в багажнике, при обыске нашли плакат. На нем был изображен председатель Волковысского райисполкома в виде коллажа. Также в милиции выяснили, что этот человек раньше разместил плакат с изображением главы Центризбиркома Лидии Ермошиной на воротах футбольной площадки. На нем была фотография чиновницы, которую "приделали" к телу ребенка с ножом в руках. Так выгладит персонаж фильма ужасов – кукла Чаки.

В ГУВД пришли к выводу, что оба плаката носят циничный характер. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

Почти две недели назад в Волковыске возбудили еще одного дело о злостном хулиганстве. Подозревается компания молодых людей, которая забралась на крышу служебного автомобиля милиции, а затем скатилась несколько раз с лобового стекла, как с горки. Позже молодые люди заметили на стекле видеорегистратор и показали в его камеру неприличный жест.

Читайте также: