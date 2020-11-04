|
Мужчина сделал коллаж с Ермошиной – возбуждено уголовное дело
04.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбуждено против 30-летнего жителя Волковыска, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
В милиции рассказывают, что в его машине, в багажнике, при обыске нашли плакат. На нем был изображен председатель Волковысского райисполкома в виде коллажа. Также в милиции выяснили, что этот человек раньше разместил плакат с изображением главы Центризбиркома Лидии Ермошиной на воротах футбольной площадки. На нем была фотография чиновницы, которую "приделали" к телу ребенка с ножом в руках. Так выгладит персонаж фильма ужасов – кукла Чаки.
В ГУВД пришли к выводу, что оба плаката носят циничный характер. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
Почти две недели назад в Волковыске возбудили еще одного дело о злостном хулиганстве. Подозревается компания молодых людей, которая
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плакат висел на воротах футбольной площадки. На нем была фотография главы ЦИК, которую "приделали" к телу ребенка с ножом в руках.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)