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Роковой ремонт: машина упала с домкрата и придавила мужчину
04.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Тело 44-летнего жителя Березы обнаружили днем в понедельник, 2 ноября.
Как установила следственно-оперативная группа СК Беларуси, в тот день мужчина занимался ремонтом подвески на своем авто, для чего приподнял машину с помощью домкрата.
© Photo : СК Беларуси
Мужчина занимался ремонтом подвески на своем авто, для чего приподнял машину с помощью домкрата
Однако во время ремонта автомобиль с домкрата упал, в результате чего мужчина получил смертельную травму.
В настоящее время идет проверка по факту произошедшего, назначена судмедэкспертиза.
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Следственный комитет Беларуси устанавливает обстоятельства гибели 44-летнего жителя Березы.
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