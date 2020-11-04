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Роковой ремонт: машина упала с домкрата и придавила мужчину

04.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Тело 44-летнего жителя Березы обнаружили днем в понедельник, 2 ноября.

Как установила следственно-оперативная группа СК Беларуси, в тот день мужчина занимался ремонтом подвески на своем авто, для чего приподнял машину с помощью домкрата.

© Photo : СК Беларуси
Мужчина занимался ремонтом подвески на своем авто, для чего приподнял машину с помощью домкрата

Однако во время ремонта автомобиль с домкрата упал, в результате чего мужчина получил смертельную травму.

В настоящее время идет проверка по факту произошедшего, назначена судмедэкспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси устанавливает обстоятельства гибели 44-летнего жителя Березы.
 
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