Роковой ремонт: машина упала с домкрата и придавила мужчину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Тело 44-летнего жителя Березы обнаружили днем в понедельник, 2 ноября.

Как установила следственно-оперативная группа СК Беларуси, в тот день мужчина занимался ремонтом подвески на своем авто, для чего приподнял машину с помощью домкрата.

© Photo : СК Беларуси Мужчина занимался ремонтом подвески на своем авто, для чего приподнял машину с помощью домкрата

Однако во время ремонта автомобиль с домкрата упал, в результате чего мужчина получил смертельную травму.

В настоящее время идет проверка по факту произошедшего, назначена судмедэкспертиза.