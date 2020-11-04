Житель Кобринского района получил в наследство с домом пистолет и патроны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения жителем Кобринского района самодельного пистолета, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Коробку с оружием и патронами к нему гражданин нашел во время ремонта крыши родительского дома. О своей находке он сразу сообщил в милицию.

"Мужчина рассказал правоохранителям, что дом принадлежал отцу, а затем перешел по наследству. Он дополнил, что в свое время отец увлекался оружием, проявляя изобретательность", – сказали в комитете.

По результатам экспертизы выяснилось, что пистолет самодельный и пригоден для ведения стрельбы, как и более сотни малокалиберных патронов.

Сейчас по факту сотрудники Кобринского райотдела внутренних дел проводят проверку.