В Пинске из-за аварии без воды остались детсад и несколько домов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. В Пинске из-за прорыва трубопровода в среду без холодной воды остались детсад и несколько жилых домов, сообщает сайт местного исполкома.

Прорыв водопровода по улице Рокоссовского в Пинске произошел 4 ноября. В сообщении отмечается, что Пинскводоканал оперативно перекрыл прорыв и организовал подвоз питьевой воды в цистерне.

В результате аварии без холодной воды остались жилые дома последующим адресам: улица Клещева 19, 21, улица Жени Гуренковой, 8, а также детский сад №4.

Планируется, что аварийную ситуацию удастся устранить до 20:00.

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Проблемы с качеством воды летом и осенью периодически возникали в Минске. Из-за ЧП в конце июня в нескольких столичных районах была загрязнена вода. Тогда Минскводоканал заявил, что пить ее или использовать для приготовления пищи нельзя. Был организован подвоз питьевой воды. Загрязненный водопровод очистили за несколько дней.

Еще один инцидент случился 1 октября в Зеленом Луге: во время строительных работ сотрудники организации повредили трубопровод подачи питьевой воды. Из-за этого качество воды ухудшилось. Минскводоканал организовывал подвоз цистерн с чистой водой. Тогда ЧП удалось оперативно устранить.