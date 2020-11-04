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В Пинске из-за аварии без воды остались детсад и несколько домов
04.11.2020 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. В Пинске из-за прорыва трубопровода в среду без холодной воды остались детсад и несколько жилых домов,
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Прорыв водопровода по улице Рокоссовского в Пинске произошел 4 ноября. В сообщении отмечается, что Пинскводоканал оперативно перекрыл прорыв и организовал подвоз питьевой воды в цистерне.
В результате аварии без холодной воды остались жилые дома последующим адресам: улица Клещева 19, 21, улица Жени Гуренковой, 8, а также детский сад №4.
Планируется, что аварийную ситуацию удастся устранить до 20:00.
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"Пинскводоканал" оперативно перекрыл прорыв трубопровода и организовал подвоз питьевой воды в цистерне.
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