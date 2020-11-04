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Приговор за нападение на милиционера в ночь на 10 августа вынесен в Жлобине

04.11.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Судом Жлобинского района постановлен приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, обвиняемый в ночь после президентских выборов, с 9 на 10 августа, во время протестной акции бросил в милиционера бутылки и причинил ему травмы головы.

© Photo : МВД Беларуси
Минчанин выпил литр водки и напал на милиционера возле БТ

"Обвиняемый признан виновным в насилии в отношении сотрудника милиции в целях воспрепятствования его законной деятельности", - сообщили в среду Sputnik в суде.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего за моральный вред 1500 рублей, сообщили в суде.

Там также пришли к выводу, что свои противоправные действия в отношении милиционера он совершил из чувства мести.

В материалах дела сказано, что в ночь с 9 на 10 августа 2020 года он находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте на одной из улиц в Жлобине и принимал участие в незаконной уличной протестной акции, отметили в суде. В судебном заседании было установлено, что обвиняемый с целью причинения телесных повреждений, поочередно бросил в сотрудника органов внутренних дел - инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы ГАИ одну пластиковую бутылку и две стеклянные бутылки.

Одна из стеклянных бутылок попала в голову милиционеру, в результате чего он получил ушибленную рану в правой теменной области, что относится к легким телесным повреждениям.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Это один из первых приговоров по делам о нападениях на сотрудников милиции во время протестных акций.
 
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