Женщина в Браславском районе отравилась неизвестной жидкостью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Жительница Браславского района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел 2 ноября с 50-летней жительницей Браславского района, которая выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Ее сожитель оказал первую помощь и предложил вызвать медиков, однако женщина отказалась. На следующий день мужчина нашел ее мертвой.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли бутылку, опросили родственников погибшей и соседей, назначили судебно-медицинскую и химическую экспертизы. Проводится проверка.

Это не первый случай такого странного отравления. В конце октября супруги из Верхнедвинского района скончались в больнице после того, как выпили неизвестную спиртосодержащую жидкость , принесенную со свалки.