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Женщина в Браславском районе отравилась неизвестной жидкостью

04.11.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Жительница Браславского района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Pixabay
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Инцидент произошел 2 ноября с 50-летней жительницей Браславского района, которая выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание.  Ее сожитель оказал первую помощь и предложил вызвать медиков, однако женщина отказалась. На следующий день мужчина нашел ее мертвой.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли бутылку, опросили родственников погибшей и соседей, назначили судебно-медицинскую и химическую экспертизы. Проводится проверка.

Это не первый случай такого странного отравления. В конце октября супруги из Верхнедвинского района скончались в больнице после того, как выпили неизвестную спиртосодержащую жидкость, принесенную со свалки.

 
Теги: Минск
 
 
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Сожитель оказал пострадавшей первую помощь при отравлении и предложил вызвать медиков, однако она отказалась.
 
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