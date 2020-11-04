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Женщина в Браславском районе отравилась неизвестной жидкостью
04.11.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Жительница Браславского района выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Инцидент произошел 2 ноября с 50-летней жительницей Браславского района, которая выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Ее сожитель оказал первую помощь и предложил вызвать медиков, однако женщина отказалась. На следующий день мужчина нашел ее мертвой.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли бутылку, опросили родственников погибшей и соседей, назначили судебно-медицинскую и химическую экспертизы. Проводится проверка.
Это не первый случай такого странного отравления. В конце октября супруги из Верхнедвинского района скончались в больнице после того, как
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Сожитель оказал пострадавшей первую помощь при отравлении и предложил вызвать медиков, однако она отказалась.
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