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Микроавтобус с 8 пассажирами перевернулся в Столинском районе
04.11.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Микроавтобус, в котором находились восемь пассажиров, перевернулся в результате ДТП в Столинском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
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Авария произошла около 17:00 во вторник 3 ноября вблизи населенного пункта Городок.
"Жительница деревни Струга, управляя микроавтобусом Ford, при совершении обгона совершила столкновение с автомобилем ГАЗ", – сказали в ГАИ.
После удара Ford съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. По информации инспекции, в машине кроме водителя ехали восемь пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал благодаря пристегнутым ремням безопасности.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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В машине кроме водителя ехали восемь пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал благодаря пристегнутым ремням безопасности.
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