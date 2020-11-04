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Микроавтобус с 8 пассажирами перевернулся в Столинском районе

04.11.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Микроавтобус, в котором находились восемь пассажиров, перевернулся в результате ДТП в Столинском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

© Photo : ГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария произошла около 17:00 во вторник 3 ноября вблизи населенного пункта Городок.

"Жительница деревни Струга, управляя микроавтобусом Ford, при совершении обгона совершила столкновение с автомобилем ГАЗ", – сказали в ГАИ.

После удара Ford съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. По информации инспекции, в машине кроме водителя ехали восемь пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал благодаря пристегнутым ремням безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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В машине кроме водителя ехали восемь пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал благодаря пристегнутым ремням безопасности.
 
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